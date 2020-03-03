Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

03.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:44

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ndiaye (Dk. 39 Guilherme), Ekuban (Dk. 74 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme (Dk. 89 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Falette (Dk. 10 Tolgay Arslan), Deniz Türüç, Ozan Tufan, Gustavo, Mehmet Ekici, Kruse (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Tolga Ciğerci (Dk. 72 Zajc), Muric

Goller: Dk. 46 Sörloth, Dk. 66 Novak (Trabzonspor), Dk. 82 Muric (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 48 Tolga Ciğerci, Dk. 61 Tolgay Arslan, Dk. 85 Gustavo (Fenerbahçe) Dk. 63 Sosa, Dk. 90 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

46. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Fenerbahçe savunmasının bir türlü uzaklaştıramadığı topu kontrol ederek ceza alanı içine giren Sörloth, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

50. dakikada Guilherme'nin ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu kornere çeldi.

66. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Ekuban, topu yerden Novak'a çıkardı. Bu futbolcu da yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

76. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ortasında, ceza alanı sağ çaprazında Isla'nın şutunda çizgi önünde da Costa, topu kafayla kornere çeldi.

81. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Erce Kardeşler, topu yatarak kornere tokatladı.

82. dakikada Fenerbahçe, farkı 1'e indirdi. Mehmet Ekici'nin sağdan ortasında, altıpas içinde iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1

87. dakikada Muric'in pasında savunmanın arkasında uygun durumda Ferdi Kadıoğlu, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA