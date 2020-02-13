Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet ÇavuşDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy (Dk. 87 Papp), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 64 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus, Kerem Ersoy, Samet Çavuş
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Fatih Aksoy (Dk. 87 Papp), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 64 Erdoğan Yeşilyurt), Fernando (Dk. 77 Ziya Erdal), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Adem Gülüm (Dk. 46 Kudriashov), Eren Albayrak, Harun Alpsoy (Dk. 46 Fredy), Ufuk Akyol, Amilton, Charles, Doğukan Sinik (Dk. 64 Mukairu), Blanco
Goller: Dk. 32 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Ersan Adem Gülüm, Dk. 52 Veysel Sarı, Dk. 86 Ferhat Kaplan, Dk. 88 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 70 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 75 Uğur Çiftçi, Dk. 88 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 0-0 sona eren maçın rövanşında Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla Akdeniz ekibi, yarı finale yükseldi.
Fraport TAV Antalyaspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.
49. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Amilton'un sağdan ceza alanına pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Doğukan Sinik'in dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
62. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza alanı sol çaprazından etkili vuruşunda savunmadan da seken top direğin yanından az farkla auta çıktı.
71. dakikada Fredy'in soldan kale çizgisi yakınlarından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
77. dakikada ani gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Amilton'un pasında ceza alanında topu kontrol eden Fredy'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.
Mücadele 1-1 sona erdi.