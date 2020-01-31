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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

31.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:10
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:

11 Şubat Salı:

20.30 Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor (Ülker)

12 Şubat Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

13 Şubat Perşembe:

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Kazım Karabekir)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

Kaynak: AA
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