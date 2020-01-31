Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

31.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:10

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:

11 Şubat Salı:

20.30 Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor (Ülker)

12 Şubat Çarşamba:

20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

13 Şubat Perşembe:

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Kazım Karabekir)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)

Kaynak: AA