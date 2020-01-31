Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:
11 Şubat Salı:
20.30 Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor (Ülker)
12 Şubat Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
13 Şubat Perşembe:
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Kazım Karabekir)
20.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)