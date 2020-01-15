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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 46 Siopis), Umut Güneş (Dk. 64 Salih Uçan), Junior Fernandes, Efecan Karaca, Cisse (Dk.

15.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:14
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Deniz Caner Özaral


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran (Dk. 46 Siopis), (Dk. 64 Salih Uçan), Junior Fernandes, Efecan Karaca, Cisse (Dk. 56 Yacine Bammou)

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Özgür Çek, Fernandes, Ahmet Hakan Demirli (Dk. 78 Çağtay Kurukalıp), Brecka (Dk. 71 Ndongala), İlhan Depe, Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Hajradinovic, Thiam

Goller: Dk. 12 Welinton, Dk. 15 Junior Fernandes, Dk. 45 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 42 Thiam (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 62 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Fernandes, Dk. 77 Aytaç Kara, Dk. 89 Ndongala (Kasımpaşa)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendi.


12. dakikada Kaan Kanak'ın pasında sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes'in vuruşunda, topu kaleci Fatih Öztürk kornere çeldi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı kornerde Welinton plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

15. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta Kaan Kanak'ın kavisli ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.


42. dakikada Kasımpaşa'dan Aytaç Kara'nın derinlemesine pasında Thiam, Tzavellas'ı boşa düşürdükten sonra uzak direk dibine sert vurdu ve topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-1.

45. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Umut Güneş'in topuk pasında Musa Çağıran topu kaleye paralel gönderdi. Arka direkte topla buluşan Cisse'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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