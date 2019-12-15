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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

15.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:02
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat 'nda 5. tur rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

17 Salı:

13.00 Vanspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

14.30 Antalyaspor-Eyüpspor: Kadir Sağlam

16.30 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Serkan Tokat

18.30 Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

20.45 Tuzlaspor-Galatasaray: Koray Gençerler

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Beşiktaş: Kutluhan Bilgiç

13.45 Keçiörengücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Hakan Ceylan

14.30 Gaziantep Futbol Kulübü-GMG Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.30 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin

18.30 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

20.45 İstanbulspor-Fenerbahçe: Emre Malok

19 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa Futbol Kulübü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Atilla Karaoğlan

14.30 Yukatel Denizlispor-Altınordu: Cihan Aydın

16.30 Medipol Başakşehir-Hekimoğlu Trabzon: Bahattin Şimşek

18.30 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.45 Trabzonspor-Altay: Burak Şeker

Kaynak: AA
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