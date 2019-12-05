Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Vodafone ParkHakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa SavranlarBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Lens (Dk. 64 N'Koudou), Elneny, Muhayer Oktay (Dk. 75 Erdem Seçgin), Boyd (Dk.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Lens (Dk. 64 N'Koudou), Elneny, Muhayer Oktay (Dk. 75 Erdem Seçgin), Boyd (Dk. 82 Caner Erkin), Umut Nayir, Güven Yalçın
Anagold 24Erzincanspor: Süleyman Kasap, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman Canlı, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Osman Şahin), Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz (Dk. 82 Emre Turan), Ali Öztürk (Dk. 60 Burak Aydın)
Goller: Dk. 25 Boyd, Dk. 45+3 Erdoğan Kaya, Dk. 84 Umut Nayir (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 17 Abdurrahman Canlı, Dk. 33 Enes Subaşı (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 57 Boyd, Dk. 74 Roco, Dk. 90+1 Caner Erkin (Beşiktaş)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti.
25. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Güven Yalçın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu Elneny kaleye gönderdi, kaleciden dönen meşin yuvarlağı arka direkte Boyd, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.
45+3. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda meşin yuvarlağa iyi yükselen Erdoğan Kaya, topu kafayla ağlara gönderdi: 2-0.
84. dakikada Caner Erkin'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Umut Nayir'ın, penaltı noktası üzerinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kazandı.