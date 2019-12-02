Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

02.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:58

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda 4 ve 5 Aralık'ta yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4 ve 5 Aralık'ta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

4 Aralık Çarşamba:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

13.45 Eyüpspor-Antalyaspor: Ramazan Keleş

14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü: Koray Gençerler

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Murat Erdoğan

18.30 Altay-Trabzonspor: Serkan Tokat

20.45 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan

5 Aralık Perşembe:

13.00 GMG Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Yiğit Arslan

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü: Kutluhan Bilgiç

16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor: Burak Pakkan

18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Emre Malok

20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor: Bahattin Şimşek

Kaynak: AA