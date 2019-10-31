Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi oynanan 6 maçla tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi oynanan 6 maçla tamamlandı.
Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor, Bursaspor ve Kırklarelispor tur atladı.
Kupada 4. turun son gününde alınan sonuçlar şöyle:
Bayburt Özel İdare-Bursaspor: 1-2
Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor: 0-6
Kırklarelispor-MKE Ankaragücü: 1-0
İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa: 2-0
Gaziantep FK-Turgutluspor: 3-0
Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu: 4-1