Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi oynanan 6 maçla tamamlandı.

31.10.2019 22:46
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesi oynanan 6 maçla tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor, Bursaspor ve Kırklarelispor tur atladı.

Kupada 4. turun son gününde alınan sonuçlar şöyle:

Bayburt Özel İdare-Bursaspor: 1-2

Başkent Akademi Futbol Kulübü-Demir Grup Sivasspor: 0-6

Kırklarelispor-MKE Ankaragücü: 1-0

İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa: 2-0

Gaziantep FK-Turgutluspor: 3-0

Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu: 4-1

Kaynak: AA
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