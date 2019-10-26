Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
29 Ekim Salı:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor: Adem Sarıtaş
13.00 1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor: Caner Ak
13.00 Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz
13.45 Niğde Anadolu-Antalyaspor: Emre Kargın
14.30 Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor: Hakan Ceylan
16.30 Altay-Görelespor: Yiğit Peşin
18.30 Adanaspor-Diyarbekirspor: Levent Balcı
20.30 Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor: Turgut Doman
30 Ekim Çarşamba:
13.00 Vanspor-Sancaktepe: Gürel Uzuner
13.00 Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor: Semih Kurt
13.00 Kastamonuspor 1966-Anagold 24Erzincanspor: Alper Oran
13.30 Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdaresi: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Payasspor-Manisa FK: Lütfullah Aslan
13.45 Kemerspor 2003-Kasımpaşa: Yiğit Arslan
14.00 Fatih Karagümrük-Bandırmaspor: Mustafa Aydın
14.00 İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor: Ferhan Kestanlıoğlu
14.00 Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor: Mustafa Hakan Belder
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Yakup Özhan
16.30 Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: Burak Şeker
18.30 Göztepe-Sivas Belediyespor: Cihan Aydın
20.30 Tarsus İdmanyurdu-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
31 Ekim Perşembe:
13.00 Bayburt Özel İdare-Bursaspor: Batuhan Gültek
13.45 Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor: Murat Erdoğan
14.30 Kırklarelispor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa: Özgüç Türkalp
18.30 Gaziantep FK-Turgutluspor: Emre Malok
20.30 Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu: Alper Çetin