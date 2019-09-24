Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi başladı.

24.09.2019 17:58
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi başladı.

Kupanın 3. turunda gündüz bölümünde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Çorumspor-Kasımpaşa: 0-1

Payasspor-Boluspor: 1-1 (4-2 Penaltılarla)

Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay: 0-0 (0-2 Uzatmalarda)

Somaspor-Keçiörengücü: 1-2

Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 (3-4 Uzatmalarda)

Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor: 2-0

Esenler Erokspor-Uşakspor: 1-0

1877 Alemdağspor-Sancaktepe: 0-3

Muğlaspor-Bursaspor: 1-3

Kaynak: AA
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