Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi başladı.
Kupanın 3. turunda gündüz bölümünde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yeni Çorumspor-Kasımpaşa: 0-1
Payasspor-Boluspor: 1-1 (4-2 Penaltılarla)
Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay: 0-0 (0-2 Uzatmalarda)
Somaspor-Keçiörengücü: 1-2
Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1 (3-4 Uzatmalarda)
Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor: 2-0
Esenler Erokspor-Uşakspor: 1-0
1877 Alemdağspor-Sancaktepe: 0-3
Muğlaspor-Bursaspor: 1-3