Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

24.09.2019 17:16

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Keçiörengücü, Somaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 4. tura yükseldi.

Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı, 42. dakikada Abdülkadir Kuzey'in attığı golle konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Keçiörengücü, Abdülkadir Kuzey'in 55. dakikada attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Somaspor, Melih Şencan ile 67. dakikada farkı 1'e indirmesine karşın, karşılaşma sonunda maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Keçiörengücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan ekip oldu.

Kaynak: AA