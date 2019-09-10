Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu bugün oynanan 6 maçla başladı.

10.09.2019 22:58
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. turu bugün oynanan 6 maçla başladı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan ikinci turda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kars 36 Spor-Pazarspor: 3-4

Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2

Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor: 2-0

1877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0

Kocaelispor-Gölcükspor: 3-1

İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-0

Karşılaşmaları kazanan takımlar tur atladı.

Kaynak: AA
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