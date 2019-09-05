Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

05.09.2019 16:06

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 10, 11 ve 12 Eylül tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

10 Eylül Salı:

13.00 Kars 36 Spor-Pazarspor (Prof. Dr. Aba Müslüm Güven)

15.00 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor (19 Eylül)

15.00 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor (Kemer İlçe)

15.30 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor (Şile İlçe)

18.30 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor (Mersin)

11 Eylül Çarşamba:

13.00 Ağrı 1970-Artvin Hopaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Ofspor (Kelkit İlçe)

14.30 Görelespor-Yomraspor (Görele 13 Şubat)

14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

14.30 Cizrespor-Diyarbekirspor (Cizre İlçe)

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Faruk Çelik)

14.30 Batman Petrolspor-Mardin Büyükşehir Başakspor (Batman Yeni Şehir)

15.00 1074 Çankırıspor-Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri (Çankırı Atatürk)

15.00 Çankaya-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Ankara OSTİM)

15.00 Altındağ Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Stat henüz açıklanmadı)

15.00 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.00 Erzinspor-Kilis Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Gazi)

15.00 Kozanspor-Payasspor (İsmet Atlı)

15.30 Silivrispor-Bursa Yıldırımspor (Silivri)

15.30 Maltepespor-Erokspor (Maltepe Hasan Polat)

15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor (Şile İlçe)

15.30 Bayrampaşa-Bigaspor (Çetin Emeç)

15.30 Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Manisaspor-Turgutluspor (Manisa 19 Mayıs)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Halide Edip Adıvar Spor (Tepecik Şenol Güneş)

15.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Somaspor (Tavşanlı Ada)

18.30 Ci Group Buca-Nazilli Belediyespor (Yeni Buca)

19.00 Fethiyespor-Kızılcabölükspor (Fethiye İlçe)

12 Eylül Perşembe:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Muş Menderesspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Edirnespor (Pendik)

18.30 Karşıyaka-Muğlaspor (İzmir Atatürk)

Kaynak: AA