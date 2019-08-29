Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29.08.2019 19:06

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda, Kars 36 Spor, Hoçvanspor'u 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslüm Güven Stadyumu'nda Kars 36 Spor ile Hoçvanspor karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan ev sahibi Kars 36 Spor, 23. dakikada Tolga Değirmenci'nin gölüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca ilk yarı ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da etkili başlayan ve yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Kars 36 Spor, maçta üstünlüğünü korudu. Ardahan temsilcisi Hoçvanspor da maçın son anlarında etkili olsa da gol bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Kars 36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turuna yükseldi.

Kaynak: AA