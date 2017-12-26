Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler şöyle:



15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk



16.30 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek



18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım



20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor: Arda Kardeşler