Futbol yorumcusu Erman Toroğlu kız arkadaşıyla yakalandı!
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Futbol yorumcusu Erman Toroğlu kız arkadaşıyla yakalandı!

07.02.2021 01:46 | Son Güncelleme: 07.02.2021 01:50
Futbol yorumcusu Erman Toroğlu kız arkadaşıyla yakalandı!

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, kendisinden yaşça küçük kız arkadaşıyla Cihangir'de görüntülendi. İşte o görüntüler...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 2017 yılında Şükran Toroğlu'ndan boşanan Erman Toroğlu, genç kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi.

FLAŞLAR PATLAYINCA ŞOKE OLDULAR

72 yaşındaki Erman Toroğlu ve kız arkadaşı buluşmak için Cihangir'deki Kaktüs adlı mekanı tercih etti. Mekan çıkışı taksi bekleyen Toroğlu ve kız arkadaşı, flaşların patlamasının ardından büyük şaşkınlık yaşadılar.

Kaynak: Snob Magazin

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