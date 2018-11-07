Futbol Yorumcusu Ahmet Çakar: Bu Sezon Şampiyon Başakşehir Olur
Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, "Bana göre bu sezon Başakşehir şampiyon olacak. Abdullah Avcı şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye gelir mi bilemem." dedi.
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de şampiyon olacağını düşündüğü takımı açıkladı. Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili konuşan Çakar, Başakşehir'in bu sezon ligi zirvede bitireceğini söyledi.
Ahmet Çakar'ın konuyla ilgili Beyaz TV'de yaptığı açıklamalar şöyle;
"Abdullah Avcı çok kritik bir yol ayrımında. Bana göre Başakşehir bu sezon sonunda şampiyon olacak. Şu anda ligi kim birinci bitirir diye iddia oynayacak olsam, Başakşehir kutusuna işaretimi koyarım. Abdullah Avcı şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye gelir mi bilemem."
YORUMLAR (7)
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Bu Herif fenerbahce Sevilla yi yenerse dansöz kiyafeti giyecem de demistiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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buda ki lider oluyorsa onun faorisi oluyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kim takar bu şarlatanı ..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sen önce adam ol sözünü tut etek giy. Beşiktaş şampiyon olursa etek giyecektin ne oldu karaktersiz adam.Cevap Yaz 6 3 Yayından KaldırFB: Fener sevillayı geçerse bikini giyerim demişti onu da giymedi :)1 1 Yayından Kaldır