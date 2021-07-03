Futbol yaz okulu için kayıtlar başlıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin, 7-16 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, 7-16 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Futbol Yaz Okulu için kayıtlar 6 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 7-16 yaş arası çocukların ücretsiz olarak kayıt olabileceği yaz okulu programı, Behiç Erkin Spor Kompleksi ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kayıt işlemleri için iki merkeze müracaat edebilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı