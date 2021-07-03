Futbol yaz okulu için kayıtlar başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol yaz okulu için kayıtlar başlıyor

Futbol yaz okulu için kayıtlar başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Belediyesi'nin, 7-16 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, 7-16 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Futbol Yaz Okulu için kayıtlar 6 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 7-16 yaş arası çocukların ücretsiz olarak kayıt olabileceği yaz okulu programı, Behiç Erkin Spor Kompleksi ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kayıt işlemleri için iki merkeze müracaat edebilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kartal Tibet Haluk Bilginer Armağan Çağlayan
Spor Cristiano Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbol yaz okulu için kayıtlar başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 12:54:40. #1.16#

title