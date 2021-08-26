Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Boryspil Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 65. dakikada Emirhan Kayar ve 74. dakikada Emirhan Acar atarken, Gürcistan'ın golünü 29. dakikada Luka Parkadze kaydetti.

Grubun diğer maçında Slovakya ile Özbekistan 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı takım, turnuvadaki ikinci maçında yarın Slovakya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Burak Elmas'tan PFDK'ya: Size savunma yapmayı zül addederim
Burak Elmas'tan PFDK'ya: Size savunma yapmayı zül addederim
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Hande Erçel Burak Özçivit
Spor Arda Güler Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 20:45:52. #1.16#

title