Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

26.08.2019 22:48

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'ndaki ilk maçında Litvanya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 8 takımın katıldığı turnuvada Belarus, Slovakya ve Litvanya ile B Grubu'nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, başkent Kiev'de düzenlenen turnuvanın ilk maçında Borispol Stadı'nda Litvanya ile karşılaştı.

Milli takımın golünü 17. dakikada Emin Bayram atarken, Litvanya'nın golünü 77. dakikada Eimantas Dzinga kaydetti. Ay-yıldızlı ekipte Ömer Faruk Beyaz 70. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Gruptaki diğer karşılaşmada Slovakya, Belarus'u 2-1 yendi.

Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında yarın Slovakya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA