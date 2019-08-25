Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası

25.08.2019 18:28

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Starway Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, turnuvanın son maçında başkent Moskova'daki Chertanovo Stadı'nda Sırbistan ile karşılaştı. Milliler, müsabakayı Melih Bostan'ın 73. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Turnuvadaki ilk maçında Özbekistan'ı, ikinci müsabakasında ise ev sahibi Rusya'yı 3-2'lik skorlarla yenen genç milliler, üç galibiyet alarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

Maçı tribünden takip eden Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, karşılaşma sonrasında milli takımı tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA