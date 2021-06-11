Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası
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Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası

Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Kosova, Gambiya'yı 1-0 mağlup etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Kosova, Gambiya'yı 1-0 mağlup etti.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Togo, Gine, Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen turnuvanın son maçında, Kosova ve Gambiya karşılaştı.

Hakem Arda Kardeşler'in yönettiği maçta Kosova, 80. dakikada Arber Hoxa'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada Gambiya, bir penaltı atışını değerlendiremedi.

Bu maç ile turnuva sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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