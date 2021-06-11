Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası
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Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası

Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Nijer'i 2-1 mağlup etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Nijer'i 2-1 mağlup etti.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Togo, Gine, Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, Gine ile Nijer karşı karşıya geldi.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta Gine, 56. dakikada Aguibou Camara ve 71. dakikada penaltı atışından İbrahima Sory Conte'nin attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Nijer'in golünü ise 29. dakikada Zakari Victorien Adebayor kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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