Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1 mağlup etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1 mağlup etti.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Togo, Gine, Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Gine ile Kosova mücadele etti.

Hakem Sarper Barış Saka'nın yönettiği karşılaşmada Gine, 60. dakikada Moustapha Kouyate ve 64. dakikada Jose Kante Martinez'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Kosova'nın tek golü ise 90. dakikada Arb Manaj'dan geldi.

Turnuva, 11 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur