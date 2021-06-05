Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası
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Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası

Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Togo, Gine'yi 2-0 yendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Togo, Gine'yi 2-0 yendi.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde düzenlenen özel turnuvaya, Togo, Gine, Gambiya, Nijer ve Kosova A milli takımları katılıyor.

Turnuvanın ilk maçında Togo ile Gine karşılaştı. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği müsabakada Togo, 10 ve 88. dakikalarda Kodjo Fo-Doh Laba'nın attığı gollerle Gine'yi 2-0 mağlup etti.

Turnuva, 11 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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