Futbol: Uluslararası Dostluk Turnuvası
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Futbol: Uluslararası Dostluk Turnuvası

Futbol: Uluslararası Dostluk Turnuvası
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Uluslararası Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Uluslararası Dostluk Turnuvası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan'da düzenlenen turnuvadaki ikinci maçında ev sahibi ekiple karşılaştı.

Başkent Zagreb'deki Kajzerica Stadı'nda yapılan maçta millilerin golünü 25. dakikada Marco Curic kendi kalesine attı. Hırvatistan'ın beraberlik golü ise 81. dakikada Vinko Rozic'in ayağından geldi.

Turnuvanın diğer maçında Avusturya, Galler'i 3-2 yendi. İkinci maçlar sonunda Türkiye, 4 puan ve averajla liderlik koltuğunda yer aldı. Aynı puanda bulunan Hırvatistan ikinci, 3 puanlı Avusturya üçüncü, henüz puanı bulunmayan Galler ise sonuncu sırada bulundu.

19 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki son maçında 7 Eylül Salı günü TSİ 17.30'da Galler ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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