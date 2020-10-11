Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: VTB ArenaHakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Miranchuk (Dk. 70 Gazinski), Zobnin, Ozdoev, Ionov (Dk. 70 Mostovoy (Dk. 90+1 Fomin)), Kuzyaev (Dk.

Stat: VTB Arena

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Miranchuk (Dk. 70 Gazinski), Zobnin, Ozdoev, Ionov (Dk. 70 Mostovoy (Dk. 90+1 Fomin)), Kuzyaev (Dk. 59 Cheryshev), Dzyuba

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 80 Okay Yokuşlu), Efecan Karaca (Dk. 46 Cengiz Ünder), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 90+3 Yusuf Yazıcı), Kenan Karaman (Dk. 81 Abdülkadir Ömür), Burak Yılmaz (Dk. 90+3 Enes Ünal)

Goller: Dk. 28 Miranchuk (Rusya), Dk. 62 Kenan Karaman (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 27 Mahmut Tekdemir, Dk. 49 Cengiz Ünder, Dk. 74 Ozan Kabak, Dk. 84 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 40 Semenov (Rusya)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

51. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada, Burak Yılmaz penaltı noktası üzerinden kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak ardından auta gitti.

55. dakikada ay-yıldızlı gelişen atağında Cengiz Ünder'den aldığı pasla Rusya ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu dönerek şutunu çekti. Direk dibine giden topu, kaleci Shunin son anda uzanarak kornere çeldi.

62. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberliği yakaladı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı frikikte, Merih Demiral auta çıkmadan topu altı pas içine çevirdi. Boş pozisyondaki Kenan Karaman rahat bir şekilde topu filelere yolladı: 1-1.

66. dakikada milli takım 2. golüne çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'ndan, Rusya ceza yayı önünde pası alan Cengiz Ünder, sol ayak içiyle çok sert vurdu. Kaleci Shunin, köşeye giden topu uzandı ve kornere gönderdi.

75. dakikada Rusya'nın sol kanattan gelişen atağında Zhirkov'un ön direğe gönderdiği topa Mostovoy ayak koydu, kaleci Mert Günok'tan dönen top altı pas önündeki Dzyuba'nın önünde kaldı. Bu oyuncun sert şutunda da Mert Günok gole izin vermedi.

78. dakikada milli takım çok etkili geldi. Rusya ceza sahası önünde sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder, ayak içiyle uzak köşeye vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.

86. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsatı kullanamadı. Burak Yılmaz ile duvar pası yapan ve Rusya ceza sahasına giren Zeki Çelik, kaleci Shunin ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden sert şutu, üstten dışarıya çıktı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever