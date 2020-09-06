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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Rajko MiticHakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic (Dk. 87 Djuricic), Lazovic (Dk. 27 Gacinovic), Gudelj, Maksimovic (Dk.

Futbol: UEFA Uluslar Ligi
06.09.2020 23:59 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:02

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic (Dk. 87 Djuricic), Lazovic (Dk. 27 Gacinovic), Gudelj, Maksimovic (Dk. 61 Stefan Mitrovic), Kostic, Tadic, Aleksandar Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik (Dk. 46 Nazım Sangare), Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü (Dk. 60 Cengiz Ünder), Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal (Dk. 78 Burak Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 37 Yusuf Yazıcı, Dk. 79 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 61 Tadic, Dk. 62 Kostic (Sırbistan)

Kırmızı kart: Dk. 49 Kolarov (Sırbistan)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

49. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Kolarov ile girdiği ikili mücadelede Nazım Sangare yerde kaldı. Maçın hakemi Aleksei Kulbakov, Kolarov'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

65. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topu kontrol eden Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan ceza sahasına ortasında Yusuf Yazıcı'nın uygun durumda yakın mesafeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın yerden şutunda kaleci Rajkovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

Sırbistan-Türkiye maçı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA

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