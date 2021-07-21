Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu

Stat: PhilipsHakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel (Dk. 62 Pröpper), Sangare, Madueke (Dk. 76 Thomas), Götze, Vertessen (Dk. 62 Gakpo), Zahavi (Dk. 90 Rosario)Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk (Dk.

Stat: Philips

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

PSV: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Van Ginkel (Dk. 62 Pröpper), Sangare, Madueke (Dk. 76 Thomas), Götze, Vertessen (Dk. 62 Gakpo), Zahavi (Dk. 90 Rosario)

Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk (Dk. 61 Yunus Akgün), Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan (Dk. 60 Feghouli), Emre Kılınç (Dk. 90 Emre Taşdemir), Sekidika, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Falcao), Babel (Dk. 61 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 2, 35 ve 84 Zahavi, 51 ve 88 Götze (PSV), Dk. 42 Emre Kılınç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 74 Marcao, Dk. 78 Luyindama (Galatasaray)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu.

51. dakikada PSV farkı yeniden 2'ye çıkardı. Van Ginkel'in pasında topla buluşan Zahavi, şık bir şekilde meşin yuvarlağı Mario Götze ile buluşturdu. Götze'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-1.

84. dakikada PSV 4. golü buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahasına yöneldi. Marcao'nun da müdahale edemediği meşin yuvarlağı önüne alan Zahavi, kaleci Muslera'yı çalımladıktan sonra topu filelerle buluşturdu: 4-1.

88. dakikada ev sahibi takım farkı 4'e çıkardı. Max'ın ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında Götze'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muslera'nın tokatlayarak uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.

PSV, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan