Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2

Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0

CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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