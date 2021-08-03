Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2
Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1
Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2
PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0
CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz