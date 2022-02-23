Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Chelsea, sahasında Lille'i 2-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Chelsea, sahasında Lille'i 2-0 yendi.
Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 8. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, Christian Pulisic'in 63. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Burak Yılmaz 65. dakikada oyuna girdi.
Lille, turun ikinci maçında Chelsea'yi Pierre Mauroy Stadı'nda 16 Mart'ta konuk edecek.