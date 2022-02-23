Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA, Bilal Acar - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Chelsea, sahasında Lille'i 2-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında Chelsea, sahasında Lille'i 2-0 yendi.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Fransa temsilcisi Lille'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Chelsea, 8. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea, Christian Pulisic'in 63. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı Lille'de Burak Yılmaz 65. dakikada oyuna girdi.

Lille, turun ikinci maçında Chelsea'yi Pierre Mauroy Stadı'nda 16 Mart'ta konuk edecek.

AA / Bilal Acar - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Chelsea, England, Lille, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title