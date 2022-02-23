Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk maçında İtalya'nın Juventus takımı deplasmanda İspanyol temsilcisi Villarreal ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus, karşılaşmanın henüz 32. saniyesinde Sırp futbolcu Dusan Vhaloviç'in attığı golle 1-0 öne geçti. Fiorentina'dan ara transferde geldiği Juventus'ta ilk Şampiyonlar Ligi maçında golle buluşan 22 yaşındaki Vhaloviç, İtalyan takımında Alessandro Del Piero'nun ardından Avrupa kupalarındaki ilk maçında gol atmayı başaran en genç ikinci futbolcu oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Juventus'un üstünlüğünde sona erdi.

Ev sahibi Villarreal'in beraberlik golü ise 66. dakikada Dani Parejo'dan geldi.

Çeyrek finale kalan takımın belirleneceği rövanş karşılaşması 16 Mart'ta Torino'da oynanacak.