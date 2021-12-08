Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grupların 6. ve son haftasına iki maçla devam edildi.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, H Grubu maçları tamamlandı.

Son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Chelsea, Zenit deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılarak grubu ikinci sırada tamamladı.

İngiltere temsilcisinin gollerini 2. ve 85. dakikalarda Timo Werner, 62. dakikada Romelu Lukaku, Rus ekibinin gollerini ise 38. dakikada Claudinho, 41. dakikada Sardar Azmoun, 90+4. dakikada Magomed Ozdoev attı.

Maçın 82'nci saniyesinde fileleri havalandıran Werner, John Terry'yi (86 saniye) geride bırakarak Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı.

Juventus lider olarak turladı

Grubun diğer mücadelesinde ise tur atlamayı önceden garantileyen İtalya temsilcisi Juventus, konuk ettiği İsveç'in Malmö takımını 18. dakikada Moise Kean'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Juventus 15 puanla lider, Chelsea ise 13 puanla ikinci olarak üst tura kaldı. 5 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Zenit ise yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı elde etti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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