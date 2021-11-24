Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası iki karşılaşmayla devam etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda Beşiktaş, C Grubu'ndaki beşinci maçında Hollanda'nın Ajax takımını ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Rachid Ghezzal'ın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne kapatan siyah-beyazlı takım, Sebastien Haller'in 54 ve 69. dakikalardaki gollerine engel olamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

Son hafta maçları öncesinde puanı bulunmayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda etti.

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk 5 maçını kazanan ilk Hollanda takımı olarak tarihe geçti.

Aynı saatte başlayan diğer mücadelede ise İtalyan temsilcisi Inter, sahasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibini 61 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 yendi.

D Grubu'nda puanını 10'a çıkaran Inter, son 16 turuna kalma yolunda önemli avantaj yakaladı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 86 dakika sahada kaldı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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