Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.
Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.
C Grubu'nda dördüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Av
|P
|1. Ajax
|4
|4
|-
|-
|12
|12
|2. Borussia Dortmund
|4
|2
|-
|2
|-4
|6
|3. Sporting Lizbon
|4
|2
|-
|2
|2
|6
|4. Beşiktaş
|4
|-
|-
|4
|-10
|0
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
Haberi Kaydet
500