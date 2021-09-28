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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nun diğer maçında Borussia Dortmund, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 1-0 yendi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nun diğer maçında Borussia Dortmund, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 1-0 yendi.

Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golü, 37. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Borussia Dortmund'un geçen hafta sonu Borussia Mönchengladbach ile oynadığı lig maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Norveçli santrfor Erling Haaland ise tedavisinin devam etmesi nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemedi.

Haaland, maç öncesinde düzenlenen törenle, Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunun en iyi forveti ödülünü aldı. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 10 kez ağları sarsmıştı.

C Grubu'nda Beşiktaş'ı 2-0'la geçen Hollanda temsilcisi Ajax, 6 puan ve averaj farkıyla Borussia Dortmund'un önünde ikinci hafta sonunda liderliğini korudu. Puanı olmayan takımlardan Beşiktaş üçüncü, Sporting Lizbon son sırada yer aldı.

C Grubu'nda ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAv.Puan
Ajax22007166
Borussia Dortmund 22003126
Beşiktaş200214-30
Sporting Lizbon200216-50

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.

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