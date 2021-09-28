Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların ikinci haftasına, iki maçla başlandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların ikinci haftasına, iki maçla başlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan Ajax- Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk-Inter maçları sona erdi.

C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax takımı, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmayı 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Öte yandan, Ajax'ın Fildişi Sahilli santrforu Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk iki maçta beş gol atan ilk oyuncu oldu.

???????

Shakhtar Donetsk ile Inter golsüz berabere kaldı

D Grubu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Kiev Olimpiyat Stadı'nda İtalya'nın Inter takımını ağırladı.

İki takım, maç boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla Shakhtar Donetsk ile Inter, grubunda ilk puanlarına ulaştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.

 Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle tepki çekti! Sinan Engin'i yine kızdırdı

Ahmet Çakar, Ajax-Beşiktaş maçı skor tahminiyle tepki çekti! Sinan Engin'i yine kızdırdı

 Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar keyif alsın diye Şampiyonlar Ligi gelirlerini harcadık

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaşlılar keyif alsın diye Şampiyonlar Ligi gelirlerini harcadık
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Denizli Salih Uçan Mehmet Topal Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 22:47:16. #1.11#