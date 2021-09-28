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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Johan Cruijff ArenaHakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony (Dk. 71 Neres), Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis (Dk. 72 Klaassen)Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz (Dk.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Stat: Johan Cruijff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu ( Fransa )

Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony (Dk. 71 Neres), Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis (Dk. 72 Klaassen)

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Gökhan Töre), Josef, Salih Uçan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 73 Berkay Vardar)

Goller: Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)

Sarı kartlar: Dk. 63 Murat Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 75 Can Bozdoğan, Dk. 90+2 Batshuayi (Beşiktaş)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.

53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.

Müsabaka 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğünde sona erdi.

AA / Mesut Zeyrek - Spor Haberleri
Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi

Beşiktaş'ta sakatlık tablosu her geçen maç ağırlaşıyor! Umut Meraş, Ajax karşılaşmasına devam edemedi

 Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.
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