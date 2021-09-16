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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Steven Berghuis kaydetti.

Ev sahibi takımın golü, 33 dakikada Paulinho'dan geldi.

Öte yandan Haller, Marco van Basten'den 29 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

C Grubu'nda ilk haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımO G B MAv. Puan
1.Ajax11--+43
2.Borussia Dortmund11--+13
3.Beşiktaş1--1-10
4.Sporting Lizbon1--1-40

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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