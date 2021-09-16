Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.
Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Steven Berghuis kaydetti.
Ev sahibi takımın golü, 33 dakikada Paulinho'dan geldi.
Öte yandan Haller, Marco van Basten'den 29 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.
C Grubu'nda ilk haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|Av.
|Puan
|1.Ajax
|1
|1
|-
|-
|+4
|3
|2.Borussia Dortmund
|1
|1
|-
|-
|+1
|3
|3.Beşiktaş
|1
|-
|-
|1
|-1
|0
|4.Sporting Lizbon
|1
|-
|-
|1
|-4
|0
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
500