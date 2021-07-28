Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı.

PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2

Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1

Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1

Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)

Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1

Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2

Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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