Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa MuhammedPSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Zahavi, Gakpo

Gol: Dk. 37 Madueke (PSV Eindhoven)

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının ilk yarısı, Hollanda ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

26. dakikada sol tarafta topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo, önündeki iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak şutunu çekti, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

37. dakikada PSV Eindhoven öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu, Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.

PSV Eindhoven ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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