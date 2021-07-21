Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 7 karşılaşma oynandı.

Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 yenildi.

Rövanşlarının 27-28 Temmuz'da oynanacağı ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Malmö (İsveç) - HJK (Finlandiya): 2-1

Mura (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-0

PSV (Hollanda) - Galatasaray: 5-1

Olympiakos (Yunanistan) - Neftçi (Azerbaycan): 1-0

Legia (Polonya) - Flora (Estonya): 2-1

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda tek maç yapıldı. Sırbistan temsilcisi Cukaricki, sahasında Azerbaycan'ın Sumgayıt ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup oldu.
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