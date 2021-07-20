Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu, 6 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu, 6 maçla başladı.

Galatasaray'ın Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Celtic, evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.

Rövanşlarının 27-28 Temmuz'da oynanacağı ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Alashkert (Ermenistan) - Sheriff (Moldova): 0-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Cluj (Romanya): 1-2

Ferencvaros (Macaristan) - Zalgiris (Litvanya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit
PSV Eindhoven Teknik Direktörü Schmidt: Galatasaray'la tur şansımız eşit
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV'yi elemesi durumunda Celtic – Midtjylland maçının galibi ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray, PSV Eindhoven'ı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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