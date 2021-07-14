Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. eleme turu rövanşında 12 karşılaşma sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu 1. eleme turu rövanşında 12 karşılaşma sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 1. eleme turu rövanşında, Türk hakem Arda Kardeşler'in yönettiği mücadelede, Belarus'un Shakhtyor ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları karşılaştı.

İlk maçtan 1-0 galip ayrılan Ludogorets, Sırbistan'ın Belgrad şehrindeki Cukaricki Stadı'nda oynanan rövanş maçını da aynı skorla kazanarak üst tura çıktı.

Flora (Estonya), Malmö (İsveç), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Sheriff (Moldova), Ferencvaros (Macaristan), Mura (Slovenya), Cluj (Romanya), HJK (Finlandiya), Zalgiris (Litvanya), Slovan Bratislava (Slovakya) ve Dinamo Zagreb (Hırvatistan) üst tura adlarını yazdıran diğer takımlar oldu.

Turnuvanın 1. eleme rövanş turu, yarın oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Hibernians (Malta) - Flora (Estonya): 0-3 (0-2)

Riga (Letonya) - Malmö (İsveç): 1-1 (0-1)

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Fola Esch (Lüksemburg): 5-0 (2-2)

Sheriff (Moldova) - Teuta (Arnavutluk): 1-0 (4-0)

Priştine (Kosova) - Ferencvaros (Macaristan): 1-3 (0-3)

Mura (Slovenya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 5-0 (1-0)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Cluj (Romanya): 2-1 (uzatmalarda) (1-3)

Buducnost (Karadağ) - HJK (Finlandiya): 0-4 (1-3)

Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya): 1-2 (1-3)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1 (0-2)

Shakhtyor (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-1 (0-1)

Valur (İzlanda) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2 (2-3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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