Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Bayern Münih'i 3-2 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Fransa temsilcisi PSG, geçen yıl finalde kaybettiği Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk oldu.

Allianz Arena'daki maça hızlı başlayan Paris ekibi, 3. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti, 28. dakikada Marquinhos ile skoru 2-0'a getirdi.

Bayern Münih, 37. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting'in attığı golle farkı 1'e indirirken, ilk yarı PSG'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya atak başlayan Bavyera ekibi, 60. dakikada Thomas Müller ile beraberliği yakalasa da 68. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, PSG'ye 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Fransa temsilcisi, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki 19 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Teknik direktör Hansi Flick, Bayern Münih'in başında Devler Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşadı

İki takım arasındaki rövanş maçı, 13 Nisan Salı günü Parc des Princes Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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