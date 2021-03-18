Bayern Münih çeyrek finalde
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Bayern Münih çeyrek finalde

18.03.2021 01:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 01:17
Bayern Münih çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Alman devi Bayern Münih, sahasında İtalyan temsilcisi Lazio'yu 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Alman devi Bayern Münih, sahasında İtalyan temsilcisi Lazio'yu 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Lazio'yu 4-1 mağlup eden Bayern Münih, rövanşta rakibini Allianz Arena'da ağırladı. Alman ekibi 33. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 72. dakikada Choupo-Moting'in golüyle Münih farkı 2'ye çıkardı. 82. dakikada Lazio, Parolo'nun golüyle skoru 2-1'e taşısa da 90 dakika bu skorla sona erdi ve Bayern Münih çeyrek finale yükseldi.

Öte yandan gecenin diğer maçında ise İngiliz ekibi Chelsea, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 2-0 yenerek çeyrek finale çıkan bir diğer takım oldu. - İSTANBUL

Bayern Münih çeyrek finalde
Bayern Münih çeyrek finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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