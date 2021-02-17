Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

17.02.2021 00:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 00:58
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona'yı 4-1, Liverpool da Leipzig'i 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona'yı 4-1, Liverpool da Leipzig'i 2-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.

İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou'da Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.

Barcelona, 27. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. PSG, Angel Di Maria ve Neymar gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta 32, 65 ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe, 70. dakikada Moise Kean'in golleriyle 4-1 galip geldi.

Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan üçüncü oyuncu oldu.

Liverpool, Leipzig'i 2 golle geçti

Almanya ekibi Leipzig ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasındaki karşılaşma, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden aldığı tedbirler sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı.

Liverpool, 53. dakikada Muhammed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı

Liverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 10 Mart'ta oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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