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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

09.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:58
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Parc des PrincesHakemler: Danny Makkelie, Mario Diks (Hollanda), Marcin Boniek (Polonya)Paris Saint-Germain: Nava???????s, Kimpembe, Marquinhos, Veratti, Paredes, Rafinha, Danilo, Florenzi, Bakker, Mbappe, NeymarMedipol Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Rafael, Mehmet...

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Danny Makkelie, Mario Diks (Hollanda), Marcin Boniek (Polonya)

Paris Saint-Germain: Nava???????s, Kimpembe, Marquinhos, Veratti, Paredes, Rafinha, Danilo, Florenzi, Bakker, Mbappe, Neymar

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Deniz Türüç, Crivelli

Goller: Dk. 21 ve 38 Neymar, Dk. 42 Mbappe (penaltıdan) (Paris Saint-Germain)

Sarı kartlar: Dk. 10 Mahmut Tekdemir, Dk. 12 Rafael, Dk. 42 Mert Günok (Medipol Başakşehir)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını Fransız ekibi 3-0 önde tamamladı.

Dün oynanması gereken ancak Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemi nedeniyle turuncu-laciveretli ekibin sahadan çekildiği müsabaka, 14. dakikadan itibaren başladı.

15. dakikada rakip ceza sahasına girmeden kaleciyle karşıya kalan Gulbrandsen'in vuruşunda, kaleci Navas topu kurtardı.

21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası dışı hafif sol çaprazda Ponck'tan sıyrılan Neymar'ın uzak köşeye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada ev sahibi takım 2. golü buldu. Hızlı gelişen PSG atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Neymar, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

39. dakikada Fransız ekibi farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde kaleci Mert Günok ile ikili mücadeleye giren Neymar yerde kalırken top Bakker'e geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak pozisyon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla yeniden incelendi. Bakker'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılırken, Mert'in Neymar'a yaptığı hareket penaltı olarak değerlendirildi.

42. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Mbappe, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 3-0.

PSG, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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