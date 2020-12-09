Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

09.12.2020 01:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:41
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. haftanın ilk gün maçları, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması hariç tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. haftanın ilk gün maçları, Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşması hariç tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, G ve H gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.

Manchester United, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig'in 9'ar puanının bulunduğu H Grubu'nda durum, son maçların ardından belli oldu.

Leipzig, sahasında oynadığı Manchester United mücadelesini Angelino, Haidara ve Kluivert'ın golleriyle 3-2 kazandı. Leipzig bu sonuçla grubu lider bitirdi.

PSG-Medipol Başakşehir maçında ise Medipol Başakşehir, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğunu gerekçe göstererek sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. İstanbul Başakşehir Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, PSG maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Mücadele yarıda kalmasına rağmen Manchester United'a karşı ikili averaj üstünlüğü bulunan PSG de tur atladı.

Juventus maçı, Ronaldo da düelloyu kazandı

G Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Barcelona ile Juventus arasındaki maç, yıldız oyuncular Messi ile Ronaldo'yu da karşı karşıya getirdi.

Misafir takım Juventus, Ronaldo'nun 13 ve 52. dakikada penaltıdan, McKennie'den 20. dakikada attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Juventus böylece ikili averajla grubu lider bitirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu unvanının sahibi Juventuslu Cristiano Ronaldo, gol sayısını 134'e çıkardı.

Böylece E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla'dan, G Grubu'nda Juventus ve Barcelona'dan sonra H Grubu'nda da Leipzig ve PSG adını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada tamamlayan Krasnodar, Dinamo Kiev ve Manchester United ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna yükseldi.

E, G ve H gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Rennes (Fransa) - Sevilla (İspanya): 1-3

Chelsea (İngiltere) - Krasnodar (Rusya): 1-1

G Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Ferencvaros (Macaristan): 1-0

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 0-3

H Grubu:

Leipzig (Almanya) - Manchester United (İngiltere): 3-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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