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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

02.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:02
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso Fernandez (İspanya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel (Dk. 46 Epureanu), Ponck, Bolingoli (Dk.36 Chadli), Berkay Özcan (Dk. 46 Mahmet Tekdemir), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Carlos del Cerro Grande, Juan Carlos Yuste, Roberto Alonso Fernandez (İspanya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel (Dk. 46 Epureanu), Ponck, Bolingoli (Dk.36 Chadli), Berkay Özcan (Dk. 46 Mahmet Tekdemir), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 64 Giuliano), Deniz Türüç, Gulbrandsen (DK. 84 Crivelli), Demba Ba

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Leipzig: Gulasci, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara (Dk. 90+4 Orban), Forsberg (Dk. 65 Sörloth), Olmo (Dk. 88 Kluivert), Kampl (Dk. 46 Adams), Poulsen

Goller: Dk. 26 Poulsen, Dk. 43 Mukiele, Dk. 66 Olmo, Dk. 90+2 Sörloth (Leipzig), Dk. 45+3, Dk. 72 ve Dk. 85 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 38 Skrtel, Dk. 58 Deniz Türüç, Dk. 78 Mahmut Tekdemir, Dk. 89 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 53 Upamecano, Dk. 67 Olmo (Leipzig)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Medipol Başakşehir, ağırladığı Leipzig'e 4-3 yenildi ve gruptan çıkma şansını yitirdi.

55. dakikada İrfan Can ile paslaşıp soldan ceza sahasına giren Chadli, topu arkada müsait durumdaki Visca'ya gönderdi. Bekletmeden şutunu çeken Visca, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

61. dakikada sağdan Mukiele'nin yerden ortasında kaleye yakın mesafeden Forsberg'in şutunda, top dışarı çıktı.

66. dakikada Leipzig farkı tekrar 2'ye çıkardı. Angelino'nın soldan pasında topla ceza sahası içinde buluşan Olmo, Ponck'u çalımlayıp meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-3

72. dakikada Başakşehir farkı 1'e indirdi. Demba Ba'nın pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can, topu sola çekerek Angelino'yu çalımladı. Kaleyi karşıdan gören İrfan Can şutunu çekti ve meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 2-3

79. dakikada kalenin sağında çizgi üzerinde topla buluşan Poulsen, meşin yuvarlağa vurdu. Deniz'e çarpan top sekti ve kaleci Mert'i de geçti ancak meşin yuvarlak direkten geri döndü.

85. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top üst direğe de çarparak ağlara gitti: 3-3

90. dakikada Leipzig'in soldan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert'ten seken top Sörloth'un kafasına çarptı ve üst direkten döndü.

90+2. dakikada Leipzig bir kez daha öne geçti. Sörloth, Poulsen'in yerden pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Kaleyi karşısında gören Sörloth'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-4

Konuk ekip maçtan 4-3'lük üstünlükle ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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